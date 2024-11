La Voix de la Diaspora : Ndiawar Ndiaye, And Beesal Senegal, Espoir des Sénégalais de l’Europe du Sud aux Législatives de 2024. Natif de Thiès, capitale historique et centre ferroviaire du Sénégal, Ndiawar Ndiaye, la cinquantaine révolue, s'est établi en Espagne en 2010, précisément à Tenerife. Depuis plus d’une décennie, il incarne l’engagement en faveur des droits et de l'inclusion de la diaspora sénégalaise. Candidat aux élections législatives du 17 Novembre 2024 sous la bannière ABS (And Beesal Senegal), dirigée par Abdoulaye Sylla, Ndiawar aspire à être la voix des Sénégalais d’Espagne et du sud de l’Europe au sein des instances de décision sénégalaises.

Son dévouement à cette cause lui a valu d’être nommé assistant de l’ancien Consul Honoraire, Bernard Lonis. Aujourd'hui, il est une figure incontournable de la communauté sénégalaise en Espagne, reconnu pour sa résilience et son leadership. Respecté par ses compatriotes, son parcours illustre son profond attachement à la solidarité et à la justice sociale, valeurs qui fondent son engagement politique.



Il présente un programme ambitieux et centré sur les besoins spécifiques de la diaspora, visant à améliorer la qualité de vie des émigrés, faciliter leur intégration dans les sociétés d’accueil, et renforcer leurs liens avec le Sénégal. Conscient des défis que rencontre la diaspora, il souhaite établir des relations solides de partenariat entre les communautés sénégalaises et les autorités locales européennes, afin de faciliter l'accès aux services publics dans les domaines de la santé, de l'éducation et du logement entre autres.



L’élection de Ndiawar représenterait une avancée significative pour les Sénégalais d’Espagne et du sud de l’Europe. Fort de sa connaissance des réalités locales et des complexités du quotidien des sénégalais de la diaspora, il est déterminé à défendre des politiques adaptées et à plaider pour une meilleure prise en charge des droits des Sénégalais expatriés.



Il croit fermement que chaque membre de la diaspora doit pouvoir contribuer au développement du Sénégal tout en bénéficiant de conditions de vie décentes dans son pays d'accueil. Sa vision inclut également des initiatives de soutien pour les entrepreneurs et des opportunités pour les jeunes Sénégalais en Europe, afin de favoriser leur intégration et leur épanouissement.



Dans un contexte où la voix de la diaspora sénégalaise doit résonner avec force et clarté, Ndiaye se dresse comme l’incarnation d’une vision d’avenir profondément humaine. Animé par une solide formation en entrepreneuriat économique et un sens aigu des réalités sociales, il écoute avec une attention rare les espoirs et les inquiétudes de ses concitoyens. Ce n’est pas seulement un projet politique qu’il défend, mais une promesse : celle de tisser des liens plus forts entre le Sénégal et l’Europe du Sud, de renforcer ce fil précieux qui unit le Sénégal à sa diaspora, un lien qui traverse les océans.



Pour la diaspora sénégalaise, l’élection de Ndiawar Ndiaye représenterait bien plus qu’une victoire personnelle. Ce serait un moment historique, une chance de voir les rêves et les luttes d’une communauté portée au plus haut.



En tant que porte-voix de cette diaspora, Ndiaye compte défendre avec une dignité et une détermination sans faille les intérêts de chacun, dans le respect de ses racines et l’ambition de son avenir. Il souhaite faire rayonner la richesse des talents sénégalais et prouver que l’exil n’a jamais rompu les liens avec la mère patrie, mais les a au contraire rendus plus forts et plus essentiels.



