La base politique de Samuel Sarr votera Macky Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Février 2019

Sans surprise les hommes de Samuel Sarr, vont voter pour le président Macky Sall. C'est une précision faite par Me Abdoulaye Babou sur la RFM. Par ailleurs il dénonce le mutisme et l'inaccessibilité de l'ancien ministre de l'énergie recalé par le conseil constitutionnel. Nous y reviendrons





