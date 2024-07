Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La bataille de Somb et la fin du projet de l'État islamique en Sénégambie Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2024 à 19:19 | | 0 commentaire(s)| Le 18 juillet 1867, sous une pluie d’hivernage à Somb, entre Jaxaaw et Marut, se déroula une des plus célèbres batailles de l’histoire du Sénégal. Cette bataille marqua la confrontation décisive entre l’armée du Buur Siin Kumba Ndofeen et celle de l’Almaami Maba Jaxu Ba, un événement crucial qui scella le sort de la tentative de fondation d’un État islamique en Sénégambie.



Contexte historique

Maba Jaxu Ba, marabout et chef militaire, avait pour ambition de créer un État islamique en Sénégambie, un projet qui allait de pair avec une résistance acharnée contre la colonisation française et anglaise. Son influence et ses actions avaient tenu en haleine les forces coloniales pendant plusieurs années.



La bataille de Somb

La bataille de Somb fut une rencontre décisive et tragique pour Maba Jaxu Ba et ses partisans. Le combat, qui se déroula sous une pluie intense, tourna rapidement à l’avantage de l'armée du Buur Siin Kumba Ndofeen. L’armée de Maba, surprise par une violente tornade, se retrouva avec des munitions mouillées et fut prise au dépourvu. Le roi de Sine profita de cette opportunité pour lancer une attaque surprise, infligeant une défaite complète à Maba et ses troupes. Maba Jaxu Ba lui-même fut capturé et décapité, mettant ainsi un terme à son projet de fondation d’un État islamique en Sénégambie.



Conséquences et héritage

La mort de Maba Jaxu Ba et la défaite de ses forces mirent fin à l’un des projets les plus ambitieux de résistance à la colonisation en Sénégambie. Cependant, ce projet ne disparut pas complètement. D’autres combattants reprirent le flambeau dans des contextes différents, continuant la lutte contre la colonisation avec la même ferveur.



Études et mémoires sur Maba Jaxu Ba

L’héritage de Maba Jaxu Ba a été largement étudié et documenté. Parmi les œuvres les plus notables, la monographie écrite par le professeur Iba Der Thiam, publiée en 1977, offre une vue d'ensemble détaillée de la vie et des actions de Maba. En 2011, Ginette Curry a également écrit une reconstitution historique intéressante, ajoutant une perspective américaine à l’étude de Maba. Plus récemment, en 2017, un congrès de spécialistes à l'UCAD a produit plusieurs articles sous la direction du Professeur Mor Ndao, enrichissant davantage la littérature sur le sujet.



Un mémoire remarquable

Parmi les travaux universitaires, le mémoire de master en histoire d’Astou Dione à l'UCAD, intitulé « Le patrimoine militaire de la vie de Maba Diakhou Ba », se distingue particulièrement. Ce mémoire se démarque non seulement par son originalité, mais aussi par sa méthodologie rigoureuse, incluant une consultation extensive de sources orales et des visites des lieux historiques. Ce travail dépasse largement le cadre académique et mérite d'être publié pour sa contribution significative à l’histoire de Maba Jaxu Ba.



La bataille de Somb et la mort de Maba Jaxu Ba représentent un tournant majeur dans l’histoire de la Sénégambie, marquant la fin d’un rêve de création d’un État islamique indépendant. Cependant, l’esprit de résistance et la quête de liberté incarnés par Maba continuent de résonner à travers les générations, inspirant de nouvelles luttes et recherches historiques.

















