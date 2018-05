Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La biographie de Meghan Markle (photos) Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mai 2018 à 15:59 | | 0 commentaire(s)|

Samedi dernier, des milliers de personnes ont été témoins du mariage entre le prince Harry et Meghan Markle. Mais que savons-nous sur la vie de l’ancienne actrice devenue duchesse ?

Afrikmag vous fait découvrir la femme la plus célèbre de l’année.

La nouvelle princesse du Royaume-Uni, Meghan Markle, a reçu un titre royal après son mariage avec le prince Harry, Son Altesse Royale la Duchesse de Sussex.

Qui est Meghan Markle?

Rachel Meghan Markle est née en 1981. Elle aura 37 ans le 4 août 2018. Devenue l’épouse officielle du Prince Harry, ses anniversaires et sa vie royale seront désormais le centre d’attention pour des millions de personnes à travers le monde.

Meghan Markle est née à Los Angeles, aux États-Unis. Sa mère, Doria Ragland est titulaire d’un diplôme d’assistante sociale de l’université de Californie du Sud. Elle exerce son métier à Los Angèle. En parallèle, elle est professeur de Yoga.



Son père, Thomas Markle est directeur de photographie. Les parents de Markle ont divorcé quand elle n’avait que 6 ans. Elle a 2 demi-frères et sœurs, Samantha et Thomas Markle Jr.



Sa carrière

Meghan a passé ses premières années à Hollywood, en Californie, où elle a fréquenté des écoles privées et l’université Northwestern. Passionnée par le cinéma, elle a choisi d’étudier le théâtre quand elle s’est inscrite à l’université.

Elle a joué des rôles secondaires dans de différents films américains et séries télévisées (General Hospital, The War at Home, Century City entre autres) pendant plusieurs années après sa sortie de université.



En 2011, elle se révèle au public grâce à son rôle de Rachel dans Zane in Suits. C’est le meilleur rôle de Meghan dans toute sa carrière d’actrice. En plus de son métier d’actrice, Meghan possédait un blog de mode de vie populaire, The Tig et travaillait sur sa ligne de vêtements pour femmes.

Le premier mari de Meghan Markle

Le premier mari de Meghan était Trevor Engelson. Le couple s’est rencontré en 2004. L’actrice et l’acteur sont tombés amoureux et se sont mariés en 2011. Après seulement deux ans de mariage, ils ont divorcé.



Le prince Harry et son épouse se sont rencontrés pour la première fois lors d’un rendez-vous à l’aveugle organisé par Violet von Westenholz, une amie commune qui n’a pas hésité de jouer les entremetteuses entre les nouveaux mariés.



Meghan et Prince Harry

La vie de Meghan Markle prend un nouveau tournant en 2017 lors de l’annonce de leurs fiançailles. Devenue alors célèbre, elle est classée parmi les 100 personnes les plus influentes au monde en 2017 par le magazine Time.

Crédit photo : insider

Gaelle Kamdem



