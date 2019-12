La blessure improbable de Koulibaly lors de la défaite napolitaine Naples a été battu par Parme (1-2) ce samedi, pour la première de Gennaro Gattuso à la succession de Carlo Ancelotti. Sur l'action de l'ouverture du score précoce des Parmesans, Kalidou Koulibaly s'est blessé en chutant (4e).

Fautif et blessé. Kalidou Koulibaly a passé une mauvaise et brève soirée. Dirigé pour la première fois par Gennaro Gattuso, qui a succédé dans la semaine à Carlo Ancelotti, le SSC Napoli s'est incliné samedi soir à la dernière minute contre le Parme Calcio (1-2). Dans ce match comptant pour la 16e journée de la Serie A, les visiteurs ont ouvert le score dès la 4e minute.

Sur cette action, Kalidou Koulibaly a tenté de contrôler un ballon aux 35 mètres. Mais il s'est troué et a été pris de vitesse par Dejan Kulusevski. En essayant de rattraper le jeune ailier suédois, le défenseur sénégalais a trébuché et chuté aux abords de la surface. Ce qui a permis au Parmesan d'ajuster tranquillement Alex Meret.

Kalidou Koulibaly s'est manifestement blessé aux ischio-jambiers durant sa course. Gennaro Gattuso a été contraint de le remplacer immédiatement par Sebastiano Luperto.



Gervinho à la dernière minute

En seconde période, Arkadiusz Milik a égalisé d'une belle tête sur un service de Dries Mertens (64e). Mais les Napolitains ont été crucifiés dans le temps additionnel, sur un contre rondement mené par Gervinho. L'ancien Lillois a pu s'appuyer sur Dejan Kulusevski pour marquer son troisième but de la saison.

Grâce à cette victoire, Parme, 7e, prend trois points d'avance sur son adversaire de la soirée. En crise, Naples, 8e, en est désormais à huit matchs de championnat consécutifs sans victoire (cinq nuls et trois défaites).

