La bonne alimentation en période de chaleur : les conseils d’un nutritionniste L’alimentation occupe une place de choix dans la vie de tous les jours. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas perdre de vue que l’aspect culinaire peut nous aider à mieux s’adapter au temps qu’il fait. En cette période de forte canicule, l’eau, les fruits et les légumes gorgés d’eau peuvent être la solution. Le docteur Ciré Mady Fall établit une liste de recommandations.



En cette période de forte canicule, il faut impérativement changer de comportement alimentaire, voire revoir ses habitudes en la matière, pour atténuer les effets de la chaleur. Dans la liste de choses à changer, figure en bonne place une bonne nutrition, informe le journal « La Tribune ».



Docteur Ciré Mady Fall, spécialiste nutritionniste, nous livre quelques conseils. La première recommandation émise par le spécialiste de l’équilibre alimentaire consiste à augmenter son apport hydrique, c’est-à-dire, augmenter la quantité d’eau journalière à boire afin d’éviter la déshydratation ainsi que ses conséquences.



Interpellé sur la quantité d’eau à boire, le nutritionniste de répondre : «Il faut boire au moins 1,5 litre dans la journée ; se munir d’une bouteille d’eau est une bonne chose. Pour cause, la personne pourra compenser les pertes en eau».



Toujours dans cette dynamique, il précise qu’il ne faut pas oublier les fruits et légumes qui sont gorgés d’eau, notamment le melon, la pastèque, la tomate, la papaye … Ces fruits et légumes peuvent nous apporter aussi des vitamines, car riches en sels minéraux, et oligo éléments, entre autres. Dans nos réajustements culinaires, il ne faut pas oublier les potages. Par contre, il faut songer à réduire le gras, le sel ainsi que le sucre rapide, conseille-t-il.



