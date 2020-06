La brigade de proximité de Sandiara déjoue un plan de livraison de drogue

Dans la nuit du 03 Juin 2020 vers 22h la brigade de proximité de SANDIARA a

effectué une importante saisie de chanvre indien.

C’est au cours de leur patrouille que les gendarmes ont remarqué la présence

suspecte d’un scooter dans le parking des gros porteurs situé à l’entrée de la

commune.

Après avoir interpellé le conducteur de la moto, ils ont poursuivi leur service

et remarqué la présence d’un véhicule particulier de marque Mercedes isolé

à l’extrémité du parking.

Flairant une opération de livraison de drogue, la patrouille a procédé à une

fouille des véhicules présents dans le voisinage . C’est ainsi qu’elle a

découvert 106 kgs de chanvre indien dissimulés dans le réservoir d’un des

camions.

Au total, 03 personnes ont été arrêtées.

Cette prise porte à plus de 75O kg la quantité de chanvre indien saisie par les

unités de la compagnie de gendarmerie de Mbour en moins de deux mois.

Pour dire que le trafic de drogue dans la petite côte est un véritable fléau et

la gendarmerie nationale en fait un défi majeur en intensifiant la présence

des unités sur le terrain.

