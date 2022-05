La caricature du «Seereer» dans les sketchs dénoncée

La représentation du personnage «seereer» avec des «stéréotypes caricaturaux» dans des sketchs et téléfilms diffusés sur le petit écran et internet a provoqué l’indignation du collectif «Niel Simel».



Selon L'As, il dénonce avec la dernière énergie les représentations caricaturales «dévalorisantes» de la communauté seereer dans les séries, notamment en période de ramadan. En effet, le collectif exige avec la plus grande fermeté l’arrêt des téléfilms qui font dans la stigmatisation, et le retrait des vidéos sur internet.



Entouré d’étudiants et de cadres de la communauté seereer, le journaliste Iyane Demba Tine a fait l’historique de ces « dérives» qui perdurent. Il cite le téléfilm «Maba quitte le Sine», le personnage «grotesque de Khemess», le sketch «Gallé no stress» sur la «TFM» où le personnage s'appelle «boy seereer» etc. Malick Diouf s’interroge sur les motivations de cette caractérisation ciblée et mal intentionnée contre la communauté seereer. «Pourquoi passer sous silence toutes les valeurs du Seereer ?» se demande M. Diouf. Ainsi, le collectif entend mener une campagne de sensibilisation contre ces pratiques qui risquent à la longue de remettre en cause la cohésion sociale.