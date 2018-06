La célébration d’Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, déjà mythique ! Internet ne met jamais longtemps à créer des mèmes -un mème Internet est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet, qui marqueront l’histoire de cette Coupe du monde.

Aliou Cissé et son équipe du Sénégal l’ont fait. Ils ont emporté leur match d’ouverture face à la Pologne à l’instar de leurs glorieux ancêtres de 2002 face à la France. Membre de la sélection sénégalaise il y a seize ans, l’ancien joueur du PSG a de la prestance sur le banc, dirigeant à chaque instant ses joueurs.

Et lorsqu’il célèbre le deuxième but de son équipe face aux Polonais, il reste d’une sobriété incroyable à ce niveau d’enjeu !





L’image est déjà virale et a été massivement partagée sur Twitter.







Le Parisien



