La célèbre animatrice Pendo Guissé est devenue Mme Gaye! Révélations sur l'heureux élu de "Yama" (...)

Comme l'annonçait il y'a de cela quelques jours dakarposte, la célèbre Pendo Guissé plus connue sous le sobriquet de Yama s'est mariée.

En effet, l'auteur du titre à succès "Namonenalène", Pendo Guissé, pour ne pas la nommer, non moins sœur de l'artiste Demba Guissé, s'est finalement unie depuis ce dimanche 15 décembre 2019 avec "son copain depuis plus de vingt et un (21) ans" qui vit au Japon".



Et, des informations recueillies, il ressort que l'heureux élu se nomme Oumar Gaye.

Il nous revient que le "Al Khayri" a été prononcé chez les parents de "Yama" aux Parcelles Assainies, unité 7, quartier Deggo.



