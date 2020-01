La cérémonie Sargal Sadio renvoyée à une date ultérieure, le comité d’organisation tient un point de presse à 20h La cérémonie Sargal Sadio Mané qui était prévue ce mercredi à la Maison des civilisations africaines de Dakar n’aura plus lieu après la décision de son club d’annuler la venue de son joueur à Dakar et de le rapatrier à Liverpool, suite à des difficultés administratives qui ont empêché son jet privé d’atterrir à Tunis.

Samba Guèye, un membre du comité d’organisation a confirmé l’annulation de la cérémonie de ce jour, sur la RFM. Il a souligné que l’attaquant des Lions joue un match avec Liverpool ce dimanche. Toutefois, il affirme que cette cérémonie pourrait se tenir dans les prochains jours, en accord avec Liverpool. Dans tous les cas, une conférence de presse sera tenue par le comité d’organisation ce mercredi à 20h après l’arrivée de Sadio Mané à Liverpool.

