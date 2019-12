La chanson ‘’Kong’’ de DJ Arafat retiré sur youtube: Voici les véritables raisons

Pour leur part, les membres de la Yôrôgang expliquent qu’aucune raison formelle ne leur a été donnée mais que c’est sous la demande de son conseil juridique que la chanson a été retirée de Youtube. Selon le Conseil juridique, c’est à la suite d’une réclamation sur la plateforme que la chanson a été retirée. Le conseil juridique de la Yôrôgang informe également que le dialogue n’a jamais été rompu avec Universal Africa et le clip de ‘’Kong’’ sera entièrement financé par la maison de disque.



De son côté, le responsable de Universal Africa a indiqué qu’il n’y avait aucune inquiétude à se faire de ce retrait de la chanson:



«La maison de disque prend des décisions en fonction des choses qu’elle même sait. Pour dire qu’on fait des choses toujours pour le bien de l’artiste et de ses ayants droits», a clarifié le responsable. «Ce n’est donc pas un problème», a-t-il rassuré.



Universal Africa précise même que tout se déroule comme DJ Arafat l’aurait voulu:



«Je ne pourrai pas dire certains détails mais on fait tout tout en pensant à l’artiste et ce qu’il aurait voulu et ce qui est bien pour ceux qui sont derrière lui et qui profitent des droits de sa musique. L’important n’est pas de mettre le morceau sur Youtube mais de trouver le meilleur cadre à l’utilisation de ce titre pour que ça régénère des revenus pour l’artiste et ses ayants droits dont ses enfants et sa compagne. Les fans d’Arafat comprendront cette démarche auquel cas ils ne sont pas des fans en vérité. Le reste, ce sont des discussions de maison de disque avec son staff, il n’y a donc pas à s’inquiéter»