La chanteuse Titi 2, sa copine et son petit ami arrêtés pour vol de coupons de tissu Yacine Nd. Qui se fait appelé Titi 2 et son gang de malfaiteurs, composé de sa copine Maguette nd, et son petit-ami Fallou Nd, ont été interpellés tard dans la nuit d’avant-hier, pour des pratiques délictuelles par les éléments de la brigade de recherche du commissariat de police de l’arrondissement de Yeumbeul. Ils sont présentement en garde-à-vue et devraient être déférés aujourd’hui au parquet du tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye.

Arrestation de la chanteuse Titi 2 et son gang de malfaiteur, composé de sa copine Maguette nd, et son petit-ami Fallou Nd, par les braves hommes du commissaire de police de Yeumbeul, Ibrahima Diouf.



Les flics en civil ont, en effet, démantelé le gang de la pâle copie de la célèbre musicienne Ndèye Fatou Tine, alias Titi, lors d’une opération de sécurisation de routine dans leur secteur de compétence.



Un commerçant arrive avec un gros ballot de coupons de tissu de valeur et dépose le colis au garage de bus-horaire Dakar/Touba, près du carrefour 52 à Yeumbeul. Il voulait faire convoyer la marchandise à la cité religieuse pour l’écouler sur le marché, dans la perspective de la Tabaski.



C’était dans la nuit du mardi 7 août au mercredi 8 août courant, aux environs de 2 heures du matin. Plus tard, le commerçant retourne au garage, vérifié son colis et constate la disparition mystérieuse de 5 coupons de tissu de type « bridé ».



Il rouspète, soupçonne un vol et interpelle le vigile des lieux. Mais, ce dernier se disculpe et affirme que le colis du marchand n’est pas sous sa responsabilité. Il offre cependant sa collaboration au commerçant, monte un dispositif de planque autour du ballot de tissu de valeur et guette le retour éventuel du ou des voleurs.



Dopées par leurs premier coup, informent Titi 2 et sa copine Maguette Th. retournant sur la scène de vol, profitent à nouveau de la quiétude des lieux et se mettent à fouiller en vitesse dans le ballot de tissu de valeur. Elles chipent des coupons de type « wax », les fourrent dans un gros sachet et tentent de filer à l’anglaise.



Le commerçant et le vigile des lieux qui suivaient de près la scène de pillage du colis en question, sortent brusquement du bois et crient au voleur. Ils interpellent les deux copines présumées voleuses, les somment de s’arrêter et les appréhendent. Ils les traînent dans un endroit discret, les cuisinent et menacent de les conduire manu militari à la police. Ceci au cas où les demoiselles refuseraient de ramener le butin de leur premier coup.



Les filles-malfrats toute honte bue baissent la tête, éclatent de sanglots et passent aux aveux. Elles acceptent l’offre, se jettent aux pieds du marchand et du gardien, se confondent dans de plates excuses et implorent leur pardon. Ces derniers retiennent la fille Maguette Th. et somment Titi 2 d’aller ramener les 5 coupons de tissus de type « brodé », ceci contre leur libération.



L’animatrice Titi s’engage à ramener le butin de leur premier coup, laisse son acolyte sur les lieux et prend la direction de leur chambre en location, sise sur la route de la Marien française de yeumbeul. Ce fut une belle occasion pour la fille de disparaitre dans la nature.



Apres une vaine longue attente, le commerçant aperçoit les limiers de Yeumbeul, en patrouille de sécurisation dans les parages, les interpelle et informe de sa mésaventure. Avec le concours de la copine de Titi 2, les policiers localisent la chambre de celle-ci, débarquent et trouvent la porte fermée à clef. Ils se présentent, interpellent la présumée voleuse et la somment d’ouvrir la porte. Sans succès. Ils défoncent la porte, tombent sur la demoiselle et son amant et les appréhendent. Ils fouillent la pièce, découvrent les 5 coupons de tissus « brodé » et les acheminent au commissariat de police.



Les deux filles ont reconnu sans ambages les faits, excepté l’amant nommé Fallou Nd. qui a nié et servi une explication sans convaincre les enquêteurs. Ils devraient être présentés aujourd’hui devant le procureur de la République pour association de malfaiteurs et flagrant délit de vol en réunion commis la nuit, entre autres.



Les Echos

