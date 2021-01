La cigarette aide à se réchauffer: Dr Moustapha Ndir dément et parle de fausses idées véhiculées par les vendeurs de tabac et les fumeurs... Dans un reportage réalisé par nos reporters, des fumeurs y affirment que la cigarette les aide à se réchauffer en cette période d’hiver. Docteur Moustapha Ndir pneumologue a apporté un démenti ferme à ce qu’il appelle, « fausses nouvelles, ou fausses idées ». D’après lui, scientifique ce n'est pas prouvé que la consommation de la cigarette peut réchauffer quelqu’un, c’est une sensation de chaleur qu’ils ressentent lorsqu’ils fument. A l’en croire, ce n'est pas la cigarette qui lutte contre le froid. Pour lui, « ce sont les fumeurs, et les vendeurs de cigarette qui véhiculent ces fausses idées ». M.Ndir n’a pas manqué de donner la définition des fumeurs passifs. Il explique qu’en rejetant la fumée de sa cigarette, un fumeur intoxique les personnes de son entourage. Ce tabagisme passif a un impact important sur la santé et les fumeurs passifs ont les mêmes maladies que les vrais fumeurs…

