La circulation des gros porteurs interdite sur l'autoroute Ila Touba

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Octobre 2020

Le préfet du département de Mbacké, Makhtar Diop, a annoncé avoir pris une décision interdisant aux véhicules gros porteurs, d’emprunter l’autoroute à péage Dakar-Touba, à l’occasion du Grand Magal de Touba.



L’objectif est de rendre fluide la circulation sur cette autoroute durant cet évènement qui commémore le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le fondateur du mouridisme, l’une des plus grandes confréries musulmanes au Sénégal.



En conséquence de cette mesure, les gros porteurs devront passer par la route nationale numéro 3.



Et quelle que soit leur provenance, ces gros porteurs devront emprunter la corniche de Touba pour pouvoir accéder à Mbal, leur site de stationnement.



Le Préfet précise que c’est le dispositif de l’année dernière qui a été reconduit pour cette présente édition, en raison notamment de son efficacité.



Il indique qu’‘’ il est formellement interdit aux véhicules hippomobiles d’emprunter les routes bitumées à l’intérieur de Touba ’’.



Il a ajouté qu’interdiction est faite aux motos Jakarta de circuler dans le périmètre situé autour de la Grande Mosquée, principal point de convergence des pèlerins.



Le stationnement de tous les véhicules, même munis de laissez-passer, est interdit aux alentours immédiats de la Grande Mosquée, zone réservée aux piétons, selon lui.



Source: Aps

