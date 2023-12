La circulation des motos interdite à Dakar, ce jour

S’il y a une catégorie d’usagers de la route qui prie pour que les déboires d'Ousmane Sonko se terminent, c’est bien les conducteurs de motocyclettes et cyclomoteurs.



A chaque fois que la justice doit se prononcer sur un dossier du leader de Pastef, on leur interdit de circuler. Et, donc, de gagner leur vie. C’est ainsi que, ce mardi 12 décembre 2023, ils vont encore ranger leurs engins, de 6h du matin à minuit. La décision a été prise par le nouveau préfet de Dakar, rapporte "Le Témoin".



À rappeler que ce mardi, le tribunal d’instance hors classe de Dakar va statuer sur la demande en annulation de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales.