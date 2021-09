La cité des Akys de Bambilor décrite comme une vraie catastrophe immobilière: Ses habitants au bord de la révolte Submergés par les eaux depuis trois ans, l'éclairage public non effectif, des murs fissurés, des maisons qui menacent de s’effondrer, la liste des urgences est longue pour les habitants de la cité des Akys de Bambilor. Voici leur cri du cœur publié dans la Page « Luttons contre l’indiscipline au Sénégal ».

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

Nous, résidents de la cité des Akys de Bambilor construite par Teyliom, en avons marre à bout. La cité est une vraie catastrophe immobilière. Bâtie sur une zone inondable, contrairement à ce que le promoteur nous a vendu, la cité présente des vices cachés.



Nous sommes submergés par les eaux depuis trois hivernages et cela va de mal en pis, avec une constante remontée de la nappe phréatique qui est affleurante. Tous ces facteurs étaient connus par le promoteur lors de l'étude de sol, qui a préféré les taire. C'est une vraie bombe écologique qui risque d'exploser sous peu, si Teyliom ne met pas en place une solution de drainage des eaux pluviales et usées.



Ils prévoient d'élargir le programme à + de 2000 villas et plus les gens habiteront la cité, plus la situation empirera. Avec tous les milliards encaissés par Teyliom, nous lui exigeons une solution d'évacuation des eaux. C'est inadmissible, car ils savaient que la zone est inondable et ils ont quand même construit.



L' éclairage public n'est pas effectif sans compter tous les problèmes électriques (niches qui prennent feu, coupures intempestives, électrocution d'animaux,..). Les maisons s'affaissent, les murs se fissurent. Notre projet de vie à l'eau....Allons-nous continuer à nous taire et laisser Teyliom faire ? Non !











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos