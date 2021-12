La coalition AVEC de Golf Sud tire sur le maire Aïda Sow

La coalition Alliance pour des Valeurs Ethiques et Citoyennes «ak liguey kat yi» (Avec) de la Commune de Golf Sud qui a investi l’ancien député Cheikh Omar Sy pour les prochaines élections municipales, a réuni hier ses candidats pour discuter sur la stratégie de campagne. Occasion saisie par les responsables locaux pour dresser un tableau sombre de l’équipe municipale sortante de Benno Bokk Yakaar avec à sa tête, le maire Aïda Sow Diawara. Et pour les camarades d’Oumar Sy, Golf Sud n’a pas connu d’émergence, malgré l’avènement de l’Acte 3 de la décentralisation qui a porté le budget de l’institution municipale à 800 millions FCfa.



Pour Alassane Guèye et Aida Diop, les populations ne se sentent pas dans la gestion de la maire de Benno? qui a orienté l’essentiel de son budget vers les dépenses de fonctionnement. Ce qui fait que, selon eux, Golf Sud est en retard. A les en croire, la commune souffre de l’insalubrité, d’un manque d’éclairage public et d’une marginalisation de ses administrés dont ceux de la première tranche. Par ailleurs, la coalition AVEC a fait savoir que leur candidat Cheikh Omar Sy va signer la charte de non-violence, rapporte "L'As".