La colère de Buffon: "Cet arbitre a un sac-poubelle à la place du cœur"

"Un sac-poubelle à la place du coeur !": tel est le jugement de Gianluigi Buffon sur l'arbitre du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus.



Exclu par l'Anglais Michael Oliver après un penalty sifflé dans le temps additionnel qui a permis au Real Madrid de se qualifier, le gardien italien a laissé parler toute sa rage. "Cet arbitre n'a pas de coeur. Il a un sac poubelle à la place du coeur, lâche-t-il. Si tu n'as pas de personnalité et de courage, tu vas en tribunes regarder le match avec ta femme et un Sprite", relate nos confrères de Rmc.



"L'arbitre a sifflé une faute qu'il est le seul à avoir vue, poursuit Gianluigi Buffon qui a confirmé qu'il avait sans doute disputé à Madrid son ultime match en Ligue des Champions. Il faut une certaine sensibilité pour comprendre l'importance de certains moments sur le terrain. Si on n'a pas cette sensibilité, on n'est pas digne d'être sur le terrain."