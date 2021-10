La colère monte chez les socialistes à Golf Sud: « La candidature de Aïda Sow Diawara n’est ni à quémander, ni à négocier … » À quelques jours de la publication des listes des candidats pour les élections locales, la coalition Benno bokk yakaar (Bby) est au bord de l’implosion à Guédiawaye, en banlieue dakaroise. Les socialistes de Guédiawaye, notamment ceux de la commune de Golf Sud, sont entrés dans une colère noire. Ils l’ont fait savoir vendredi lors d’une conférence de presse tenue à la mairie de Gold Sud.

Les militants étaient nombreux à faire le déplacement. Rouges de colère, ils ont sévèrement «savonné» la Secrétaire générale du parti des Verts, Aminata Mbengue Ndiaye, et le chef de la coalition Benno bokk yakaar, Macky Sall.



«Le bruit qui court dans Guédiawaye c’est de s’entendre dire que la coalition Benno a un candidat à Golf Sud qui n’est pas l’actuel maire, Aïda Sow Diawara. Mais nous nous voulons clairs là-dessus vis-à-vis de la Secrétaire générale du Parti socialiste, et de Macky Sall. Nous leur disons ceci : la candidature d’Aïda Sow Diawara à Golf Sud ne se marchande pas, ne se quémande pas, ne se négocie pas. À Golf Sud, il n’y a qu’une seule constance : c’est Aïda Sow Diawara».



Et de poursuivre, Abdou Aziz Sy, coordonnateur des jeunesses socialistes : «Nous n’accepterons aucune autre candidature que celle d’Aïda Sow Diawara», peste-t-il.

…. «nous aurons un candidat à la présidentielle de 2024»



À l’en croire, ils ne comptent pas le négocier. «Nous avons toujours été polis et disciplinés. Mais, nous ne cautionnerons pas la gourmandise politique de l’Apr. Nous n’allons pas regarder ces gens-là nous prendre tout», cogne-t-il à nouveau.



Le ton était musclé. Les socialistes ont tapé du poing sur la table. «Si Aïda Sow Diawara ne passe pas, nous allons déposer des listes parallèles dans tout le département de Guédiawaye. Nous avons les ressources humaines, nous en avons les capacités et nous savons comment le faire», martèle Boubacar Diawara.



Très remonté contre les bisbilles de la coalition Bby en coulisses, le jeune socialiste en colère martèle ceci en guise d’avertissement : «Le Ps est bien vivant, mais ce sont des vieux mourants qui veulent nous embarquer dans leur chute.

Qu’Aminata Mbengue Ndiaye sache que nous n’allons pas accepter son jeu avec Macky Sall. Le Ps continuera à exister et nous aurons un candidat à la présidentielle de 2024», ont soutenu ces jeunes socialistes de Golf Sud.

