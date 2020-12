La communauté Khadriya en deuil: Cheikh al Khoutoub Ould Walid nous a quittés hier En cette période sombre de l’an 2020, les tristes nouvelles semblent se succéder à un rythme effrénée. Aujourd’hui, la triste information touchant la communauté Khadriya a été partagée, avec la disparition de Cheikh al Khoutoub Ould Walid.

Au-delà de la communauté Khadriya, c’est toute la Oumah islamique qui est touchée, comme en témoignent nos confrères de la Une.sn, d’où nous tenons la triste nouvelle. En effet, Cheikh al Khoutoub ould Walid qui a marqué son époque, n’est plus dans sa mission d’élargir et de mieux partager les valeurs de l’Islam.



Le religieux qui a fait montre de son devoir avec Allah et ses disciples, s’en est allé le lundi 14 décembre 2020.



A sa famille, ses proches et à toute la Oummah islamique, Leral.net exprime sa vive compassion et par la Grâce de DIEU, que Firdawsi soit sa dernière demeure.



