La communauté Layène en deuil: Serigne Libasse Dia Laye est décédé

L’information a été partagée par un de ses proches avec ce message :

« Inna lilahi wa Inna ileyhi rajioune - Toute la famille de Seydina Limamou LAHI Al Mahdi (asw) et la communauté Layenne vous font part du décès de Serigne Libasse Dia Laye, qu'Allah soit miséricordieux et l'accueille dans son immense Paradis. Amine »



A la confrérie Layène et à la Oummah islamique, le Groupe Leral exprime sa vive compassion. Par la Grâce de DIEU, que Firdawsi soit sa nouvelle demeure.