La communauté musulmane du Sénégal commémore aujourd'hui la Grande Bataille de Badr La communauté musulmane va commémorer la Grande Bataille de Badr prévue le 17ème jour du mois béni de Ramadan .Cette présente édition prévue le Jeudi 23 Mai 2019 , va nous regrouper autour d’un thème actuel qui embrasse la religion, l’histoire, l’économie et la géo politique « L’engagement religieux au service du développement ».



Le débat se propose de rappeler l’action des compagnons du Prophète (PSL) et des grands érudits du Sénégal , ayant participé à la construction de l’édifice sociale , à travers l’enseignement , l’éducation et la réinsertion sociale des populations défavorisées.



A cette occasion, un grand de panel sera organisé de 14 heures à 18 heures à le esplanade de la mosquee « Massalikoul Djinane » de Dakar . Le théme« L’engagement religieux au service du développement » seradébattu par d’éminents chercheurs , islamologues et universitaires.

En effet, cette manifestation qui célèbre la vie du prophèteMuhamed (psl) et ses vaillants compagnons, est également un cadre de réflexion et de partage sur les thématiques majeures de l’actualité.



Au regard de nos éminents panélistes ; considérant l’importance du sujet à traiter et son actualité vous êtes chaleureusement invités.



Au programme :



• De 10 H à 14H : récital du saint coran et de Qaçaïd



• De 14H à 14 H 15 m : Prière



• De 14 H 15 à 17 H 45 m :



Panel sur le thème : L’engagement religieux au service du développement







1/ le pacte d’allégence



2/ L’engagement religieux et ses impacts dans la cité



3/ Le rôle des guides religieux et Cheikh



4/ Les résultats de la détermination







Modérateur : Professeur Massamba DIOUF, Professeur assistant à l’Ucad



• Panélistes :



Introduction et conférencier : Cheik Mbacké THIAM , Chercheur.



• Panélistes :



Ibrahima NDIAYE Ecrivain ; Ababacar MBOUP Chercheur , Imam Falilou KANE , Docteur Alioune DIONE , Cheikh Mbacké NDIAYE



Intervenants:



Professeur Ibrahima THIOUB Recteur de l’UCAD de Dakar



Docteur Khadim SYLLA Délégué Général adjoint au pèlerinage à La Mecque



Imam Mouhamadou Lamine SARR



Professeur Iyane THIAM Président Conseil Supérieur Islamique du Sénégal



Imam Cheikh Awa Balla GUEYE



• De 16 H 45 m à 17 Heure : Prière



• De 17 H à 18 H :



• Allocution du Représentant du corps diplomatique



• Allocution du Représentant de l’Etat



• Allocution du Représentant du khalife : El Hadji Mbackiou FAYE







Fin de la cérémonie à 18 H 30













ARCH Le Trésor ( Mor Daga SYLLA )

