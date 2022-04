La condition de la victoire de YAW aux législatives –Par Aamadou Ba Pastef)

Le combat citoyen qui doit être mené urgemment, c'est que les Leaders de la Coalition YAW prennent d'assaut les têtes de liste départementale.



C'est le scrutin majoritaire qui détermine le nombre de nos députés sur la liste nationale.



Battre Macky est à notre portée. Mais les fortes personnalités de la Coalition ne peuvent se réfugier derrière le confort de la liste proportionnelle. C'est une stratégie suicidaire.



La bataille se jouera aux niveau des Communes rurales, et c'est dès maintenant que toutes ces localités doivent faire l'objet d'un maillage intégral. Un comité électoral puissant installé pour surveiller et superviser les opérations électorales.



Dans certaines communes rurales, Macky a eu presque 100% des voix avec le nombre de votants égal au nombre d'inscrits; le signe manifeste d'un bourrage des urnes.

Des experts de la chose électorale doivent être choisis comme mandataire pour former nos représentants dans les bureaux de vote sur la détection des fraudes, la manière de les prévenir et comment les reporter sur les Procès-verbaux qui seuls font foi devant les tribunaux.



Il faut laisser la liste proportionnelle aux membres de la société civile porteurs de voix, aux grands intellectuels qui peuvent crédibiliser le projet de cohabitation avec Macky, de porter les changements de nos lois et règlements avant même 2024 pour éviter au prochain président de perdre du temps dans des réformes constitutionnelles périlleuses.



La victoire de Yewwi Askanwi aux élections législatives dépend entièrement de l'investissement et l'engagement des leaders de Yewwi Askanwi dans les Communes rurales.

Amadou Ba