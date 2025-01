Avec le développement rapide des technologies, la conduite autonome passe progressivement des laboratoires à une utilisation concrète. Récemment, selon les médias chinois, Pékin et Wuhan ont adopté des réglementations soutenant la circulation des véhicules autonomes de niveau L3 sur leurs routes d'ici fin 2024. Cela marque une avancée significative pour la Chine dans le domaine de la conduite autonome.



La technologie de conduite autonome de niveau L3 est définie comme une "conduite autonome conditionnelle". Cela signifie que le véhicule peut effectuer la majorité des tâches de conduite de manière autonome dans des environnements et conditions spécifiques, tels que les autoroutes ou des itinéraires prédéfinis.



Comparée au niveau L2, la conduite autonome L3 offre une autonomie accrue du système et une moindre implication du conducteur. Cela réduit considérablement la charge du conducteur. Cependant, pour des raisons de sécurité, le conducteur doit rester prêt à reprendre le contrôle en cas de situations complexes ou d'urgence.



Le déploiement de la technologie L3 promet une expérience de conduite plus pratique et sécurisée. Par exemple, lors de longs trajets, les conducteurs peuvent se reposer ou s'occuper d'autres tâches pendant que le véhicule est en mode autonome, réduisant ainsi le risque de fatigue au volant. En outre, cette technologie pourrait améliorer l'efficacité de la circulation et réduire les accidents de la route.



Avec la mise en place de politiques adaptées, de nombreuses entreprises automobiles chinoises participent activement à cette révolution technologique. Par exemple, Li Auto, dont le PDG, Li Xiang, a déclaré viser l'introduction de véhicules autonomes de niveau L3 d'ici 2025, a déjà élargi son équipe d'ingénieurs à 2 000 personnes en 2024.



De son côté, BYD n'est pas en reste. En octobre 2024, BYD a créé un département d'innovation dédié à la mise en œuvre des technologies de bout en bout, avec pour ambition de doter, d'ici un ou deux ans, des véhicules à moins de 100 000 yuans de fonctions avancées de conduite autonome. Cela illustre les efforts considérables de BYD, non seulement en recherche et développement, mais aussi dans la démocratisation de la technologie L3 pour des marchés plus larges.

Le développement rapide de la conduite autonome en Chine repose sur les efforts conjoints du gouvernement, des entreprises et des institutions de recherche. Le gouvernement chinois encourage depuis longtemps l'innovation technologique et la modernisation industrielle, en adoptant une série de politiques de soutien pour faciliter la commercialisation de technologies de pointe telles que la conduite autonome.

En réalité, les pays d'Europe et d'Amérique ont été les premiers à se lancer dans la recherche et l'application des technologies de conduite autonome. Par exemple, Tesla mise sur une approche purement visuelle, basée sur des caméras et des algorithmes de vision par ordinateur. Bien que cette méthode soit moins coûteuse, elle montre ses limites dans des conditions routières complexes ou des environnements climatiques défavorables.

Bien que la Chine soit arrivée plus tardivement dans ce domaine, elle a adopté une approche diversifiée de fusion des capteurs, améliorant ainsi la capacité de perception et la sécurité des systèmes de conduite autonome.

Dans un contexte de mondialisation, le développement rapide de la conduite autonome de niveau L3 en Chine ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération internationale. La Chine, toujours prête à partager son expérience en matière de politiques publiques, de recherche technologique et de construction d'infrastructures, collabore volontiers avec ses partenaires mondiaux pour définir les normes futures de la conduite autonome.

Alors que certains médias occidentaux s'empressent de dénigrer ou de présenter une vision partiale de la Chine, le pays continue de progresser en tête des avancées humaines. Sous l'impulsion de la Chine, l'avenir des transports intelligents à l'échelle mondiale s'annonce des plus prospères.