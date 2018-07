La corruption, "une menace contre l'Etat de droit' (responsable OFNAC)

La corruption "constitue une réelle menace contre l’Etat de droit’’, a affirmé mercredi Marième Samb Fall, chef du département déclaration de patrimoine à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).



"La corruption constitue une réelle menace contre l’Etat de droit, parce qu’elle contribue à fragiliser les institutions’’, a notamment expliqué Mme Fall, intervenant au cours d’un atelier organisé par l’OFNAC sur la fraude, la corruption et la déclaration de patrimoine.



Selon Mme Fall qui en appelle à un changement de comportement pour l’avènement des principes de bonne gouvernance, ‘’la corruption installe le déséquilibre au sein de la société et doit être combattue par tous les segments’’.



Elle rappelle que l’OFNAC joue un rôle de prévention et de lutte contre la corruption, qui l’a amené à mettre en place un programme de sensibilisation à l’échelle nationale, pour promouvoir la bonne gouvernance, sans laquelle aucune émergence ne peut être viable.



"Aucun pays ne va se développer sans ces principes de bonne gouvernance, que sont la transparence, la redevabilité, la reddition des comptes’’, a dit Mme Fall, invitant les populations à se rapprocher de l’OFNAC pour s’imprégner de ses missions.



Elle souligne que des réticences ont été notées auprès de certains concitoyens par rapport à la déclaration de patrimoine qui n’était pas bien connue, et l’OFNAC s’attèle au cours de ses missions, à les expliquer.



L’adjoint au gouverneur chargé du développement a souligné que l’option des autorités pour la promotion des principes de bonne gouvernance, qui est irréversible, s’est matérialisée par la signature de conventions allant dans le sens d’une gestion axée sur les résultats.



Il a souligné l’urgence, au niveau de la région de Louga, de trouver une solution à la lancinante question de bonne gouvernance foncière, souvent évoquée à travers les médias.













APS