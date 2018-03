La députée Aida Mbodj appelle à la protection des les enfants, les malades mentaux et les albinos La députée Aida Mbodj a déposé des questions d'actualités à propos des enlèvements et meurtres d'enfants récurrents au Sénégal ces derniers jours.

Monsieur Le Président,



Nos populations sont terrifiées par la série d’enlèvements d’enfants

qui sévit partout dans le pays. Ce phénomène qui n’en finit pas de

prendre des proportions alarmantes est devenu un vrai sujet de

préoccupation pour nos compatriotes. Car, organisés en réseau, les

auteurs de ces enlèvements s’attaquent à leurs cibles non seulement

dans la rue, mais aussi jusque dans les environs des écoles ou même de

leur domicile. Et le plus terrifiant est que ces victimes innocentes

seraient soumises à toutes sortes d’atrocités pour les besoins

d’horribles sacrifices.



De telles pratiques exigent de la part des pouvoirs publics une

réaction à la hauteur du danger auquel s’expose cette couche très

vulnérable.



Aussi, voudrais-je vous demander respectueusement, Monsieur Le

Président, de saisir le Gouvernement de la présente question

d’actualité afin que la Représentation nationale puisse être informée

des points ci-après :



- Le Gouvernement a-t-il réellement pris conscience de l’ampleur de ce

phénomène ?



- Quelles sont les mesures prises pour endiguer ce fléau ?



- Le dispositif de sécurité publique a-t-il réellement intégré les

mesures de protection spécifiques pour les personnes vulnérables comme

les enfants, les malades mentaux et les albinos qui sont généralement

victimes des sacrifices les plus horribles ?



Honorable députée

