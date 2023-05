La députée Lemou Touré inhumée à Pout

Décédée dans la salle d’embarquement de l’aéroport Blaise Diagne Diass (Aibd) où elle s’apprêtait à être évacuée sur Paris, la députée Lémou Touré a été inhumée, hier, à Pout. Une évacuation sanitaire facilitée par le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, selon l’APS.



Rappelons-le, la défunte Lémou Touré fut députée, élue de la coalition Wallu Sénégal formée autour du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Me Abdoulaye Wade. D’ailleurs, dans un communiqué, le bureau politique du Pds informe avoir appris avec tristesse, la nouvelle de la disparition de cette élue de la 14e Législature.



Il s’incline devant la mémoire de l’illustre disparue, parlementaire assidue et engagée dans la défense de ses idées et des intérêts du peuple sénégalais. Les Sopistes en ont profité pour présenter leurs condoléances à la famille de la défunte, au Groupe Wallu et à tout le peuple sénégalais.













Avec Le Témoin