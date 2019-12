La devanture de l'hôpital Nabil Choucair transformée en marché Grande avait été la Joie des habitants de la Patte d'oie quand ils avaient assisté à la pose de la première pierre de l'aménagement de la devanture de l'hôpital Nabil Choucair, présidée par le ministre Diène Farba Sarr en janvier 2019. Aujourd'hui, la situation a bien changé, les travaux ont été arrêtés par la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol ( DSCOS), à travers un acte administratif.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 14:38 | | 0 commentaire(s)|

Aujourd’hui, il est regrettable de voir que ce site renoue avec l’anarchie. Pourtant, il y a eu une convention État -Collectivité-Privé, un avis de l’Agéroute, une déviation du réseau avec autorisation de l’ONAS et une délocalisation du garage de taxi en collaboration avec le CETUD. Il s'y ajoute la pose de la première pierre en Janvier 2019, autant de faits qui accentuent la déception des riverains.



Étant donné que la nature a horreur du vide, le site est redevenu un vrai lieu de recasement des marchands ambulants, tabliers et autres occupants anarchiques de la voie publique. Les populations se demandent donc légitimement, à quel niveau se situe le blocage de ce projet tant attendu ?











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos