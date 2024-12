La diplomatie du dollar dont nous avons besoin

© Project Syndicate 1995–2024 Conçue en 2022 comme une chambre de compensation pour les monnaies numériques des banques centrales (CBDC), mBridge avait servi de base aux propres travaux de la BRI, en vue d'un système mondial de règlement interbancaire. Destiné à relier les CBDC, il échapperait au contrôle d'un seul gouvernement. Capitalisant sur les gains d'efficacité de la technologie blockchain, mBridge offre une réponse à tous ceux qui sont déçu par des paiements transfrontaliers lents et dispendieux. Pas plus tard qu'en juin, la BRI a redoublé d'efforts pour soutenir l'initiative, en ajoutant l'Arabie saoudite à sa liste de banques centrales fondatrices et en la faisant passer de la phase pilote à la phase opérationnelle Sans doute ébranlé par les vents géopolitiques qui soufflaient sur Kazan, Agustín Carstens , directeur général de la BRI, a déclaré lors d'une réunion du Groupe des 30 à la fin du mois d'octobre que « nous ne pouvons soutenir directement aucun projet pour les Brics parce que nous ne pouvons pas opérer avec des pays qui font l'objet de sanctions ». Les commentaires de Carstens reflètent une tension croissante dans les capitales occidentales. Si beaucoup soutiennent les efforts visant à utiliser les nouvelles technologies pour rendre le système financier plus efficace et plus égalitaire, ils ne veulent pas inaugurer un ordre mondial qui ne serait plus fondé sur les lois et les normes occidentales.Les agences de renseignement américaines soulignent depuis longtemps ce compromis. Elles mettent en garde contre les États voyous qui mettent en place des mécanismes de règlement alternatifs à l'abri des sanctions, ou qui utilisent des actifs virtuels pour faciliter le commerce bilatéral (comme entre la Russie et la Chine). À Kazan, les dirigeants des Brics n'ont pas caché leurs efforts pour créer un nouvel ordre financier et se débarrasser du dollar, faisant écho aux appels russes de longue date en faveur d'une monnaie unique des Brics basée sur la blockchain pour fortifier le commerce contre les sanctions occidentales.La question inconfortable à laquelle sont confrontés les décideurs politiques occidentaux est de savoir si leur vision d'une économie numérique sans frontières, inscrite dans les valeurs occidentales, est vraiment mieux servie par un modèle public, dans lequel les banques centrales occupent le devant de la scène et organisent le commerce au niveau supranational. Après tout, un système dirigé par le secteur privé et arbitré par le secteur public a été la norme au cours des 80 dernières années.C'est l'argent privé intermédié qui a exporté les règles et les normes occidentales, créant un rempart financier au-delà des frontières des membres de l’Otan. Il a inscrit les sanctions américaines et les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent dans le système bancaire et commercial mondial. Les banques et les multinationales ont transporté des dollars dans presque tous les coins de la planète, servant d'émissaires aussi bien pour la monnaie que pour le système financier américains. Depuis des dizaines d'années, ce système fait obstacle aux blanchisseurs d'argent, aux États soutenant le terrorisme, aux trafiquants de drogue et à d'autres criminels, les poussant à trouver des méthodes d'évasion toujours plus créatives.L' adoption rapide par les acteurs « voyous » de formes non réglementées d'argent numérique a relancé les discussions – tant parmi les dirigeants des BRICS que parmi les dirigeants occidentaux – sur la refonte de l'architecture financière mondiale existante. Il n'est pas surprenant que les Brics aient été à l'avant-garde de projets tels que mBridge, étant donné son potentiel à bouleverser l'ordre établi de Bretton Woods. Mais plutôt que de se détourner de mBridge et des projets pilotes réussis de nouveaux rails de commerce et de paiement mondiaux, les dirigeants occidentaux devraient réfléchir à la manière d'en tirer le meilleur parti.Tout comme les anciens rails financiers internationaux ont servi les objectifs politiques occidentaux, les nouveaux rails numériques peuvent en faire autant. mBridge a déjà démontré que la technologie blockchain peut connecter l'économie mondiale grâce à des transactions à la vitesse d’Internet. La seule question qui se pose désormais est de savoir comment trouver le bon équilibre entre l'implication publique et l'implication privée.La réponse pourrait être d'une simplicité trompeuse. L'alternative la plus prometteuse à la vision des Brics consiste à conserver l'architecture existante, mais à moderniser les rails qui distribuent le dollar, l'euro et la livre. En l'état actuel des choses, environ 90 % des flux de change sont toujours libellés en dollars, mais la dernière évaluation des paiements transfrontaliers réalisée par le Conseil de stabilité financière souligne que le système de monnaie fiduciaire dont nous héritons, fragile, lent et coûteux, a besoin d'une mise à niveau. Face à l'augmentation des coûts des paiements transfrontaliers des consommateurs, l'arme peu secrète de l'Amérique pour remédier aux lacunes du système et contrer les ambitions de ses adversaires consiste simplement à adopter les dollars numériques réglementés et à permettre au secteur privé de continuer à faire ce qu'il a fait jusqu'à présent.Les décideurs politiques occidentaux peuvent-ils égaler l'enthousiasme des dirigeants des Brics pour la numérisation et prendre des mesures pour réglementer les dollars numériques ? Dans l'affirmative, l'une des premières mesures à prendre devrait consister à créer une structure réglementaire pour l'argent numérique privé, sous la forme de stablecoins sur le dollar. Elle bénéficie déjà d'un soutien bipartisan au Sénat américain et à la Chambre des représentants. La codification d'une norme américaine pour l'utilisation sûre, saine et réglementée des dollars numériques – qu'ils soient émis de manière publique ou privée – constituerait une réponse officielle à ceux qui veulent mettre en évidence un compromis entre l'utilisation de dollars et la participation à l'économie numérique.En revanche, ignorer les implications technologiques de mBridge et de la tokenisation pourrait entraîner une perte stratégique majeure. Le dollar est en passe de ne plus représenter qu'une majorité relative des règlements mondiaux. Pour reprendre les mots prémonitoires de Carstens en 2022 : « Veillons à ce que notre système financier s'appuie sur la gouvernance existante de l'argent, serve l'intérêt public et travaille en coopération avec le secteur privé. »© Project Syndicate 1995–2024





Source : Au milieu du récent maelström de nouvelles politiques, un développement important pour l'avenir de l'argent public basé sur la technologie s'est produit. Lors du sommet des Brics à Kazan, en Russie, la Banque des règlements internationaux (BRI) a révélé qu'elle se retirait de l'initiative de paiement et d'actifs numériques Project mBridge.

