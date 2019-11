La direction des passeports insensible à la situation des sénégalais de chine C'est sur la page Facebook "Stop à l'incivisme au Sénégal" que ce sénégalais vivant en chine alerte sur la difficultés du renouvellement des Passeports sénégalais. le texte intégral

"Bonjour Admin, merci de publier svp ce cri de cœur venant de nous sénégalais de l’extérieur, par rapport à une situation que nous vivons.

En effet, j’aurai souhaité que vous parliez du renouvellement des passeports, car c’est devenu problématique. Plus de 65 sénégalais sont dans cette situation de renouvellement et il sont tous obligés de se déplacer au Sénégal en France ou usa pour le renouvellement de leur passeport.

Et la majeur partie sont des étudiants ce qui peut être difficile pour certains d’entre eux.

C’est une situation que nous vivons actuellement et depuis longtemps en chine

Mais ce qui est sûr et certain, c’est qu’à l’instant là ou je vous parle, on est 65 sénégalais qui veulent renouveler nos passeports et personne ne peut le faire ici en chine, à part si une commission vient, et ça relève du miracle.

La direction des passeports est au courant de cette situation, mais ils ne font absolument rien!

Aidez nous svp!!".



