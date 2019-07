La drogue saisie au Port Autonome de Dakar évaluée à 58 milliards FCfa

La valeur des 1036 kilogrammes de drogues saisis de au port autonome de Dakar cette semaine, est évaluée à 58 milliards F Cfa. L’enquête ouverte pour mettre la lumiére sur cette affaire a pour le moment conduit à l’arrestation de (15) personnes, toutes de nationalité sénégalaise).



Elles sont suspectées d’avoir des liens directs et indirects avec les trafiquants. Des hauts cadres de la Police qui se sont confiés au journal « L’Observateur », annoncent « l’arrestation d’autres personnes recherchées ».



Une source qui suit cette affaire de très près, indique que le commandant du bateau et des membres de son équipage ont été également interpellés pour les besoins de l’enquête. Cette affaire prend aussi une ampleur internationale, avec l’implication annoncée d’Interpol qui va envoyer des experts à Dakar, pour prêter main forte aux enquêteurs.

