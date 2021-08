La face secrète de Abass Jarju, le mari de Aida Samb

Aida Samb s'est mariée en grandes pompes ce week-end avec un milliardaire gambien. Il s'agit d'un milliardaire nommé Abass Jarju. D'aprés l'Observateur, il est un riche entrepreneur qui évolue dans le milieu du spectacle. D'ailleurs il a été promoteur de soirées et concerts de nombreux artistes sénégalais en Gambie.



Très proche de Mbaye Dièye Faye



Abass Jarju est très proche de Youssou Ndour et de Mbaye Dièye Faye. D'ailleurs l'épouse de ce dernier est la première "ndieuké" d'Aida Samb. Abass est chantée dans l'opus de Youssou NDOUR "Hello", "Abass Yaw rek leu" comme le dit Mbaye Dièye Faye. Sa générosité est sans bornes surtout à l'égard des artistes.