La famille du sergent Fulbert Sambou exige son autopsie

La famille du Sergent Fulbert Sambou qui aurait été retrouvé mort au large du Cap Manuel, ne sont pas convaincus par la thèse du décès par noyade de leur fils. D’après "Source A", le corps était jusqu’à hier entre les mains de l’Armée. Sa famille exige une autopsie.



L’autopsie a été abandonnée au motif que l’état de putréfaction du corps repêché mercredi, ne permettant pas une telle intervention.



Leurs proches estiment qu’ils connaissaient les moindres recoins du site sur lequel ils effectuaient une partie de pêche, avant qu’ils ne soient portés disparus.



Une rencontre est prévue ce samedi, pour voir la suite à donner au dossier. Comme lors du point de presse tenu jeudi par les ressortissants des îles Bliss Kassa, de la commune de Kafountine, d'où sont originaires l’adjudant-chef Didier Badji et le sergent Fulbert Sambou, une déclaration est attendue.



L’Adjudant-chef Didier Badji en service à l’Inspection générale d’État (IGE) et le Sergent Fulbert Sambou, à la Direction des Renseignements militaires, n’ont plus fait signe de vie depuis la soirée du samedi 19 novembre 2022.











Rewmi