La fatwa est tombée : le Khalife général des Mourides ne recevra plus Sokhna Aïda Diallo La fatwa est tombée, ce vendredi, le Khalife général des Mourides ne recevra plus Sokhna Aïda Diallo, la veuve du défunt guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, et se démarque de ses agissements. C’est ce qu’a indiqué Seirgne Abdou Mbacké Abdou Latif, aujourd’hui, à Porokhane, où se trouve Serigne Mountakha Mbacké en vue du prochain Magal de cette cité religieuse.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2020 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|

« Le khalife l’a reçue à plusieurs reprises et lui avait demandé de se conformer au ndiguel et aux recommandations de Serigne Touba. Mais elle n’en fait qu’à sa tête, en continuant d’organiser des thiantes et d’autres cérémonies. Le khalife ne la recevra plus et se démarque de tous ses agissements. Qu’elle sache qu’elle n’a pas la bénédiction de Serigne Touba, en se comportant de la sorte », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la Rfm.

