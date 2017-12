La fédération pour la paix universelle (FPU) milite pour une nouvelle Afrique dont le fondement se base sur la paix

La Fédération pour la paix universelle (FPU) par le biais des ambassadeurs de la paix du Sénégal, rend un vibrant hommage au président de la République Macky Sall pour à sa clairvoyance, en acceptant la tenue du sommet en terre sénégalaise. Ainsi, ce sommet est le premier du genre en Afrique. Il traduit la volonté d’apporter sa pierre à l’édification d’une nouvelle Afrique construite sur une interdépendance positive, de coprospérité stabilisante, reposant sur les valeurs universelles connues de tous mais volontairement mises en veilleuse.



Selon la FPU, l’ONU a atteint ses limites. Maintenant, il est le moment de la réformer avec la mise en place d’une seconde chambre interreligieuse, qui serait la réponse adéquate aux nouvelles formes de conflits qui minent le monde particulièrement l’Afrique.



La FPU milite pour une Afrique qui agit et non d’une Afrique qui régit. « Il faut changer de paradigme en faveur de la proactivité », a soutenu le président Déthié Diouf. Et d’ajouter d’emblée : « la FPU est totalement prête à réaliser les ODD 16 et 17 qui sont pour nous un bréviaire ».



Le sommet a pour objectif d’apporter à coup sûr, sa pierre à l'édifice au profit du monde, de l’Afrique et du Sénégal.



Pour rappel, la FPU, née en septembre 2005, est une organisation affiliée à l’ONU, avec statut spécial de consultant auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations-Nnies. Elle est présente dans 191 pays. Cette organisation agit dans les domaines suivantes : la paix, la famille, l’intégration, la bonne gouvernance et le service (œuvres humanitaires).











Thierno Malick Ndiaye