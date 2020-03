La femme de Matuidi: " Mon mari est positif sans avoir de symptômes" Isabelle Matuidi, la femme du milieu de la Juventus, s'est montrée rassurante sur l'état de son mari, testé positif au coronavirus.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mars 2020 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|

Blaise Matuidi testé positif au coronavirus mardi, sa femme Isabelle a donné de ses nouvelles sur Instagram. Elles sont rassurantes. « On a reçu le résultat du test de mon mari. Si on n'avait pas fait le test, on ne l'aurait pas su. [...] C'est une maladie très vicieuse. Vous pouvez être porteur sain, comme mon mari. Il est positif sans avoir de symptômes. » Isabelle Matuidi a rappelé qu'elle était confinée depuis une semaine avec sa famille et que cette situation devait durer encore « dix jours, pour être sûr que le virus passe ».



En attendant, ils ne sortent plus de chez eux pour éviter de contaminer d'autres personnes et se font livrer leurs courses qu'elle réceptionne avec des gants et un masque. Elle a également précisé ne pas savoir si Cristiano Ronaldo, coéquipier de son mari à la Juventus, était infecté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos