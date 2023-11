La fermeture de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar évoquée par le Président Macky Sall

Le Président Macky Sall a évoqué la fermeture de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), fermée depuis le 3 juin 2023, lors de l'ouverture de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique, à l'Université Ahmadou Makhtar Mbow.



Le chef de l'État a justifié cette fermeture par des raisons sécuritaires. Il a indiqué que des dispositions seront prises pour assurer la sécurité dans les universités et a invité l'ensemble des acteurs à aider les autorités à pacifier ces espaces d'enseignement.



M. Sall a également rappelé les investissements importants que le gouvernement a réalisés dans l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation. Il a estimé que ces efforts ne doivent pas être vains et que l'université ne doit pas être un espace de violence.



Le Président Sall a promis de mettre davantage de ressources à la disposition de l'UCAD afin de garantir la sécurité des étudiants et des enseignants.