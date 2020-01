Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La fille de Bill Gates fiancée à un cavalier égyptien (photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 09:20 | | 0 commentaire(s)| Jennifer Gates, la fille de Bill Gates l’homme le plus riche du monde, s’est fiancée avec son partenaire égyptien, Nayel Nassar.





La jeune femme, 23 ans, a annoncé sur Instagram qu’elle s’est fiancée au cavalier Nayel Nassar. Elle a partagé une photo d’eux assis dans la neige au beau milieu d’une forêt, avec leurs équipements de ski.



« Nayel Nassar, tu es unique en ton genre. Tu m’as complètement emballée le week-end dernier, en me faisant la surprise de m’amener dans l’un des endroits les plus importants pour toi. Je suis impatiente de passer le reste de nos vies à apprendre, à grandir, à rire ensemble et à s’aimer. Oui un million de fois. Ahhh ! », a-t-elle écrit.



Nayel Nassar a lui aussi partagé la bonne nouvelle sur Instagram : « Elle a dit oui ! Je me sens comme l’homme le plus chanceux (et le plus heureux) du monde, là, maintenant, tout de suite. Jenn, tu représentes tout ce que j’ai toujours imaginé. Je suis pressé d’avancer avec toi dans ce voyage que l’on nomme la vie, et que je ne peux désormais plus envisager sans toi. Je t’aime plus que tu peux l’imaginer, et je te remercie de faire de chaque jour un rêve pour moi. A tout jamais ! »



Jennifer Gates et Nayel Nassar sont ensemble depuis 2017. Née à Medina, Washington, la fille aînée de Bill Gates a récemment obtenu un diplôme de biologie à l’université de Stanford.



Nassar, 28 ans, a été élevée au Koweït et a étudié à l’université de Stanford, où il a obtenu un diplôme en gestion et en économie.















