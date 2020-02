Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La fille de Mame Mactar Guèye va poursuivre ses études aux Etats-Unis Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2020 à 11:08 | | 0 commentaire(s)| Après la pluie, le beau temps. Fatou Binetou Guèye, la fille de Mactar Guèye de l'ONG Jamra, va poursuivre ses études au pays de l'Oncle Sam après la polémique qu'avait suscité sa disparition le jour de la Saint-Valentin. La jeune fille sera accueillie par le journaliste Baba AÏDARA et son épouse aux Etats-Unis. L'information a été donnée par le Secrétaire général de l'Ong jAMRA, à travers un communiqué que nous vous proposons in extenso.



ÉPILOGUE DE L'AFFAIRE FATOU BINETOU GUÈYE...



CEUX QUI NOUS CONNAISSENT savent que lorsque nous engageons un combat, nous le menons jusqu'à son terme, quoi qu'il nous en coûte. Il se trouve que j'appartiens, comme tout un chacun, à une famille, qui a également des droits sur moi. La famille considère que, puisque ma fille a été retrouvée saine et sauve, et bien qu'elle ait été durement traumatisée pour avoir été méchamment jetée en pâture à l'opinion par *le *porte-parole de la Police, le lieutenant Diassé Dioum, la priorité est de m'occuper de son avenir. Et de mettre un terme à la polémique. La page est donc tournée. MERCI À TOUS.



EN PARTICULIER au journaliste BABA AÏDARA et son épouse, qui m'ont bénévolement proposé d'accueillir Fatou Binetou Guèye chez eux, aux Etats-Unis, pour qu'elle puisse y poursuivre ses études (Bac série S) et se refaire une nouvelle vie.



SINCÈRES REMERCIEMENTS également (pour leurs messages de sympathie) :



- AUX IMAMS : imam El Haj Aliou Dia (ONG DARAL XURANE), imam Ababacar Mboup (AND SAMEU JIKOYI), Ouztas Adama Mboup (COMITÉ DE DÉFENSE DES VALEURS MORALES), imam Mbaye Niang, Ouztas Taïb Socé, imam Ahmadou Makhtar Kanté, imam Cheikh Makhtar Hakim, Ouztas Cheikh Fadel Guèye, professeur Abdou Karim Diao & Balé Preira (ACM), Serigne Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall (ASRED), Serigne Mame Cheikh Khadim Awa Ba (AIS), Serigne Aliou Sall ibn Safiétou Sy (DAHIRA MOUHATABINA), Oustas Mamour Fall (7TV), Ouztas Cheikh Tidiane Bitéye (DTV), Ouztas Assane Diouf (WALF-TV)...



- AUX MINISTRES Makhtar Cissé, Aliou Sarr, Bamba Ndiaye, Ndiogou Wack Seck (Pca Rts)...



- À LA SOCIÉTÉ CIVILE Birahim Seck (FORUM CIVIL), Penda Mbow, Amsatou Sow Sidibé, Alassane Seck (LSDH), Seydi Gassama (AMNESTY), Abdou Karim Guèye (NITU DËG), Professeur Malick Ndiaye (ÑOO LANK)...



- AUX LEADERS POLITIQUES Jean-Paul Dias (BCG), Barthélémy Dias (PS), Thierno Bocoum (AGIR), Malick Gakou (GP), Nafissatou Wade (REWMI), Nafissatou Diop Cissé (APR), Patrice Sané (APR), Abdoulaye Mamadou Guissé (MCSS), Mamadou Diop Decroix (AND JËF), Cheikh Diop (PDS)...



- À LA DIASPORA : Maty3Pommes (FRANCE), Moussa Bala Fofana (CANADA), Baba Aidara (USA), Jules Souleymane Ndiaye (ANGLETERRE), Babacar Sadikh (CANADA), Youssoupha Thiam (USA)...



- AUX MÉDIAS: Bachir Fofana FREELANCE), Moustapha Diop (WALF), Daouda Diarra (VOX-POP), Cheikh Oumar Ndao (ECHOS), Cheikhou Oumar Talla (SENTV), Fabienne Felhio (2STV), Ablaye Thiam (SOLEIL), Ibrahima Kandé LOBS), Cherif Dia (TFM), Ndoye Bane (TFM), Mamadou Sall & Cheikh Tidiane Kandé (SENEGO), Aissatou Diop Fall (TFM), Maimouna Ndour Faye (7TV), Amadou Diouf (AMUL NËBOO), Souhaibou Diop (GCB), El Haj Dame (DAKARACTU), Dame Dieng (LERAL), Cheikh Diop (NETTALI), Souleymane Diao (WALF), Ngagne Diagne (IRADIO), Oumar Ndiaye (NOUVEL HORIZ), Pape Sané (SOURCE A), Ahmet Aidara (ZIK-FM), Abdoulaye Diedhiou (L'OBS), XALAAT-TV...



REMERCIEMENTS SURTOUT À VOUS, 5.000 Ami(e)s et 24.000 followers pour votre soutien constant ! LE COMBAT CONTINUE !





(M.M.G. JAMRA).



