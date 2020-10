La fondation de la Première dame appuie Thiès- département : du matériel médical pour les couches vulnérables Après la ville de Thiès, la Fondation Servir le Sénégal, dans le cadre du Programme d’appui aux personnes âgées et vulnérables, a offert hier du matériel médical à cette frange de la population et à d’autres vivant avec un handicap et dans les 12 communes du département de Thiès.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

D’après « Le quotidien » qui relaie l’info, cet acte vise à les aider à mieux faire face à la pandémie du Covid-19 en diminuant les déplacements inutiles. Il s’agit, en effet, de 100 fauteuils roulants, 100 déambulateurs, 100 couches et 50 chaises hygiéniques.



C’est ainsi que le maire de Fandène, Augustin Tine, qui a réceptionné le matériel à la permanence départementale de l’Apr devant ses pairs du département, a magnifié l’oeuvre de l’épouse du Président Sall.



Cette œuvre de solidarité à l’égard des couches sociales défavorisées, selon le directeur de Cabinet du président de la République, «est la deuxième du genre à Thiès. Car il y a de cela deux mois nous avions reçu un don d’une même nature pour la ville. Et le matériel sera distribué de manière équitable dans toutes les communes du département sans exception aucune et aux personnes destinées.»



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos