La galère des recrues de «Kheyou Daw Yi» À Kolda «Nous sommes sans salaire depuis six mois…» Des jeunes koldois recrutés dans le cadre du programme «Kheyou daw yi» reversés à l’Agence nationale de la reforestation et de la grande muraille verte ne voient pas la vie en rose. Leurs salaires ne sont pas payés régulièrement, selon un des agents qui s’en est ouvert au correspondant local de Tribune sous le couvert de l’anonymat.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

«Nous sommes sans salaires depuis six mois», s’est-il lamenté. Avec le Ramadan qui arrive «nous sommes vraiment dans l’inquiétude totale et très préoccupés par cette situation difficile à vivre, car il y a parmi nous des responsables de familles», poursuit-il, la mine triste.



Pourtant, côté travail l'on se félicite véritablement de leur contribution et participation aux côtés des agents des eaux et forêts dans l’exécution de leurs missions régaliennes de protection de l’environnement. Ce fut le cas récemment lors de la célébration de la journée mondiale de la forêt à Kolda où le travail remarquable de ces agents a été magnifié par leurs supérieurs.



Interpellé, l’inspecteur régional des eaux forêts de Kolda explique cette situation par le fait que le paiement de ces agents s’effectuait par wave alors que les comptes de certains d’entre eux avaient déjà plafonné. S’y ajoute qu’il y en a qui ont communiqué les numéros de leurs proches pour pouvoir être payés.



Aussi, signale-t-il pour le déplorer, «certains de ces jeunes recrutés ne se sont jamais présentés au service après puisqu’étant des étudiants». C’est pour toutes ces raisons que le ficher a été envoyé à Dakar pour une mise à jour, a fait savoir l’Iref Mamadou Goudiaby joint par téléphone.



Toutefois, il annone le retour à la normale pour la fin du mois d’avril prochain, le temps de stabiliser ce fichier envoyé. Non sans préciser que l’ambition c’est de faire en sorte que le paiement des salaires de ces agents puisse s

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook