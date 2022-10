Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La guerre des » Trois » aura bel et bien lieu. Rédigé par leral.net le Samedi 1 Octobre 2022 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi, si.



Tous ceux qui, de près ou de loin, ont touché à l’affaire Adji Sarr et indexé Sonko, semblent aujourd’hui dans de grandes difficultés.



Exemple? Avec l’aide de Google, reprenez depuis le début, et vous serez surpris par le nombre de « coïncidences » troublantes, ou de potentielles victimes collatérales.



Parfois, ce sont des dossiers qui se développent ailleurs et qui, a priori, n’ont directement rien à voir avec une histoire de viol.



Mais à l’arrivée, impossible de ne pas trouver d’interférences avec le dossier Adji Sarr- Sonko, sans que ces derniers n’aient eu à influencer le sujet avec des éléments nouveaux.



En dernière instance, le cas Kaliphone, l’insulteur-en-chef de la République.



Fort du nouveau rapprochement avec Big Mack depuis son « apostasie » politique, ce garçon répugnant se croyait tout permis. Des injures quotidiennes à l’endroit du boss de Pastef, aux viols ou…autres indélicatesses, on le trouve partout.



Il défiait toutes les lois de la pesanteur sociale, avec injures, menaces jadis impunies, jusqu’à ce qu’une Gabrielle Kane, féministe, se mêle de l’affaire et le traîne en justice pour accusations graves et menaces publiques.



Kaliphone Sall qui est actuellement face au procureur pour une autre plainte (de Adja de Thiaré Diaw qui l’accuse de violences physiques et sexuelles), aurait-il ouvert un nouveau front avec Gabi, la féministe, qui se dit prête à tout pour lui rabattre le caquet, même si tous deux se disaient encore amis, il n’y a pas quinze jours ?



Allez savoir. Mais n’oubliez jamais que les « aliens » ne se ressemblent pas entre eux. Il y en a de toutes sortes. Au niveau taille, ça va du chat à l’éléphant. Et question QI, de la racaille de bidonville à l’intello de télé. Maintenant, distribuez les rôles.



Sébé







