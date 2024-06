La jet-setteuse gambienne vers une liberté provisoire : Les incongruités de l’affaire Aysha Faty-Abdoulaye Thiam

Le journal relève que dans ce dossier qui l’oppose à l’homme d’affaire Abdoulaye Thiam, il y a beaucoup d’incongruités qui méritent même l’implication de l’Igaj. Arrêtée pour diffusion de donnée à caractère personnel, elle a été relaxée sans même que le portable de la mise en cause soit examinée.



Deuxième incongruité, le parquet qui s’en était remis à la sagesse du tribunal a fait appel. Comme si le parquet n’était plus un. Il est vrai qu’entre-temps, elle s’est attaché les services des avocats de Pastef pour influencer la justice.



D’ailleurs, il se dit dans les réseaux sociaux qu’Aysha Fatty était membre de Pastef (sic). Depuis quand les Gambiens votent-ils au Sénégal ? C’est dire donc…..



Pour rester sur ce dossier qui exhale un parfum de chantage, de corruption, d’escroquerie au mariage, L’As relève aussi que dans cette affaire, on se croirait dans une mise en scène plutôt dans un drame à rebondissements.



La rencontre entre l’homme d’affaire Abdoulaye Thiam et la belle dame Aysha Fatty, leur projet de mariage, les fiançailles gargantuesques à Dubaï, la lune de miel aux îles Maldives, les deux véhicules qui ont précipité la chute de l’ancienne petite amie de Yayah Diammeh, puis les centaines de millions dépensées pour l’ouverture d’une boutique de vente d’or.



Incroyable comme si tout relève d’un film. N’eût été l’existence de factures, de vidéo, il serait difficile d’y croire. Mais l’accusation qui s’est remise de l’hypnose semble avoir repris ses esprits.



Ecrouée et envoyée en prison pour le juge du troisième cabinet Diakhar Faye, Aysha Fatty a été envoyée comme par enchantement au pavillon spécial par des matons. Elle serait donc en état de grossesse et pourrait être libre. Le juge a certes bonne réputation mais l’implication des avocats politiciens risque de peser sur la balance. Qui disait que si la politique entre au prétoire, la justice en sort ?