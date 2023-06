La jeunesse de Thiès dénonce le manque d'emplois et réclame la reprise du chemin de fer Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 04:37 | | 0 commentaire(s)| Les jeunes habitants de Thiès, expriment leur frustration face à un manque d'opportunités d'emploi alarmant. Ces jeunes qui ne tiennent qu’à la conduite des Jakartas pour subvenir à là besoin dans un mouvement sans précédent, appellent à la reprise du chemin de fer. Car celui constitue le poumon de l’économie de la ville. Et peut générer des emplois et de revitaliser l'économie locale. Convaincus du potentiel que représente le secteur ferroviaire, ils aspirent à ce que leur voix soit entendue par les autorités compétentes pour apporter un changement concret à leur réalité quotidienne.



