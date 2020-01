Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La journaliste Fatou Camara lâche une bombe: "J'ai couché avec un ministre de Macky" Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020 à 11:47 | | 2 commentaire(s)| La journaliste Fatou Camara est, depuis sa brouille avec le régime de Jammeh, la cible d’attaques dans la presse pro-gouvernementale gambienne avec la publication de son «PV» lors de son arrestation par les services secrets gambiens (NIA). Dans ces PV qui date de 2015, l’ancienne chargée de presse de la Présidence gambienne, animatrice du talk-show «Fatu Show», nous en apprend un bon bout sur sa vie dont, sa vie de femme divorcée et son aventure avec le ministre-conseiller de Macky, Souleymane Jules Diop, qu’elle a surnommé « la grande gueule ».



«Je suis allée à Dakar après que j’ai obtenu l’autorisation de mon bureau de voyager pour avoir des musiciens pour l’affiche de l’anniversaire de Fatu-show, raconte-t-elle dans des déclarations à la police rédigée et signée par la journaliste.



J’ai voyagé avec Fatou Touré et Ali, qui était un agent de Jammeh, le 15 aout. Pendant que j’étais à Dakar, j’ai rencontré Souleymane Jules Diop pour la deuxième fois, après que nous nous sommes croisés à Addis Abeba en Éthiopie où nous avons échangé durant le voyage.



Il m’a appelé à la maison alors que j’étais avec Viviane et Ali. Il était 1h du matin, on était samedi soir. Nous sommes allés au Bara Mundi où nous avons pris un verre et avons discuté.



On s’est bien amusé jusqu’à 5h du matin. Je voulais prendre du bon temps avant mon départ pour Dakar. Cela faisait 3 ans que j’étais séparée d’avec mon mari et mon corps avait besoin de quelqu’un. Il était une proie facile pour moi».



La jeune femme confie avoir passé une nuit d’amour avec le conseiller du président Macky Sall dans l’unique but de satisfaire sa libido.







Accueil Envoyer à un ami Partager