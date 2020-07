La journaliste Néné Aicha après sa chute : « Je vais beaucoup mieux. Il y a eu plus de peur que de mal »

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juillet 2020 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

La chute en plein journal télévisé de la journaliste Néné Aicha Ba a inquiété plus d’un. Beaucoup se sont posés des questions sur son état de santé. Et pour rassurer les gens la présentatrice a réagit sur sa page Facebook.



« Merci pour vos messages et appels. Merci pour vos nombreux témoignages motivants... je vais beaucoup mieux. Il y a eu plus de peur que de mal », a-t-elle déclaré.

