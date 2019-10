La journaliste Raissouni condamnée à 1 an de prison pour "avortement illégal", ses proches déplorent...! Le Tribunal de Rabat a condamné EN septembre, la journaliste marocaine, Hajar Raissouni, à un an de prison ferme pour « avortement illégal » et « relation sexuelle hors-mariage ».

Arrêtés et jugés en même temps qu’elle, son gynécologue a écopé de deux ans de prison ferme, son fiancé d’un an ferme, un anesthésiste d’un an de prison avec sursis et une secrétaire? de huit mois avec sursis.



Pour rappel, Hajar Raissoui a été arrêtée samedi 31 août, par la police, alors qu’elle quittait le cabinet de son gynécologue à Rabat, « où elle s’était rendue d’urgence pour une hémorragie », affirme sa défense.



Quant aux proches de la jeune femme, ils ne sont pas satisfaits du verdict qui a été prononcé hier au tribunal. Ils dénoncent un procès politique lié à sa famille, à ses opinions et au journal dans lequel elle travaille.

