La leçon d’Abdoul Mbaye à Macky Sall

Le Président Macky Sall s’est attiré les foudres de la classe politique et de la société civile en voulant remettre en cause la limitation des mandats et dénonçant les longues procédures administratives qui empêchent l’exécution rapide des projets.



Son ancien Premier ministre et président de l’Act, rappelle que la Constitution, expression de la volonté du peuple, fixe le nombre et la durée des mandats du Président de la République.



Ainsi, soutient-on dans L'As, il a donné une leçon au Président Sall en soutenant que les réalisations d’un chef de l’Etat dépendent de sa compétence. Aux yeux d’Abdoul Mbaye, demander du temps plus long est un aveu d’inefficacité. Telle est la relation entre durées et réalisations, souligne-t-il.