La légendaire artiste béninoise Angélique Kidjo en deuil

La célèbre musicienne béninoise, Angélique Kidjo annonce le décès de son frère aîné, Oscar Kidjo. Ce membre important de sa famille est décédé selon elle, le mercredi 11 juillet 2018. La chanteuse africaine en deuil a longuement fait l’éloge de son cher frère.



il était un grand musicien et un grand producteur et toute sa vie, il m’a soutenu sans relâche. J’ai fait mes débuts avec lui. Il m’a aidée à composer mes premières chansons. Avec lui, j’ai appris la rigueur et la discipline que vous devez avoir lorsque vous voulez devenir musicien. C’est lui qui m’a montrée l’importance de connaître avec passion ses propres racines et d’en être fier. Il était très aimé et respecté par les musiciens du Bénin et d’ailleurs. Oscar, je sais que tu vas continuer à veiller sur moi d’où tu es. Je t’aime et mes pensées vont à ta femme et à tes enfants et à toute la famille.

Sa mort représente une grande perte pour la culture béninoise. Oscar était le fondateur de la maison de production « Ziiny » et plus tard, du centre international d’art de musique de Ouidah. L’illustre musicien a produit de grands noms de la musique béninoise tels que Kiry Kanta et sa sœur Angélique Kidjo.

Il a été couronné chef de la collectivité Kidjo en 2008 sous le nom de Dah Hounsinou Kandjomantazogbin Akozé.

